Laranjeiras terá fim de semana com temperaturas perto de 0°C

O fim de semana será marcado por frio intenso no Paraná. A distribuição espacial das geadas previstas indicam a progressão da massa de ar frio pelo interior do estado, com núcleo mais intenso do centro em direção ao sul.

Laranjeiras vai estar gelada

Laranjeiras do Sul será um dos municípios que não irão escapar da geada nesta sexta (10). E se prepare também para o frio intenso: a mínima será de apenas 3°C! Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a geada já aparece na passagem de hoje (9) para amanhã e se estende até as 8 horas.

Mas como diz aquele velho ditado, – se você não gosta de frio é claro – não há nada ruim que não possa piorar! No sábado (11) a mínima será de míseros 1°C! Mas acalme-se, pelo menos nossa região não deve ser castigada por mais uma geada, e muito menos pela chuva.

A temida geada!

As geadas devem ser de fracas a moderadas, e atingem todo o Centro-Sul, Campos Gerais, parte do Oeste e Centro-Oeste e cidades da Grande Curitiba. Apenas a faixa de divisa com São Paulo e parte do Leste do Estado e Litoral não devem ter a formação do fenômeno. Porém, as temperaturas ficam baixas pela manhã em todas as regiões.

Confira esta sexta (10) no mapa de geada (Simepar):

Confira este sábado (11) no mapa de geada(Simepar):