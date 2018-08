Laranjeiras terá pontos de recarga para veículos elétricos

Os eletropostos serão todos de carga rápida ou semirrápida, levando de meia hora a uma hora para carregar 80% da bateria (Foto: Divulgação)

Terão início nos próximos dias as instalações dos primeiros postos de abastecimento para carros elétricos no Paraná. O projeto é uma parceria do governo do Estado, Itaipu Binacional e Copel. No total, serão instaladas dez estações de recarga em 700 quilômetros da BR-277, cortando o Estado de Leste a Oeste, entre Paranaguá e Foz do Iguaçu.

Na região serão instalados postos nas cidades de Guarapuava, Irati e Laranjeiras do Sul. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna, disse que o Paraná será o primeiro Estado no país, que possuirá uma eletrovia. Com a instalação de postos de abastecimento para veículos elétricos (também chamados de eletropostos).

Dessa forma, a BR 277, principal corredor turístico do interior, terá pontos de recarga para carros elétricos ao longo do percurso, gerenciada pela concessionária de energia elétrica Copel. A rede de eletropostos terá oito unidades distribuídos pela rodovia para abastecimento de veículos movidos por energia ou híbridos plug-in.

Luiz Fernando comentou que, como ainda não há uma regulamentação do segmento pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta primeira fase o usuário não pagará pelo serviço. “Não há estimativa de custo, mas provavelmente será o custo de energia de um consumidor de baixa tensão”, explicou.

“Cada vez mais, a mobilidade elétrica deixa de ser uma aposta de futuro para se tornar realidade”

VISÃO DE FUTURO

Os pontos de recarga são em Paranaguá, Curitiba, Irati, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu. Com isso, já é possível a um carro elétrico atravessar todo o estado do Paraná sem deixar de carregar suas baterias. Todos serão hospedados em postos de combustíveis ao longo da rodovia, com distância de aproximadamente 100 quilômetros entre um e outro.

Os eletropostos serão todos de carga rápida ou semirrápida, levando de meia hora a uma hora para carregar 80% da bateria da maioria dos carros elétricos hoje em circulação. Esses modelos rodam de 150 a 300 quilômetros com uma carga completa.



UMA REALIDADE

O presidente da Copel, Antônio Guetter, destacou três grandes tendências que coloca o Paraná numa visão de futuro. “A grande velocidade de inovação tecnológica, a mudança de comportamento do consumidor, cada vez mais preocupado em tomar conta dos seus insumos e fazer parte das decisões, e o esforço internacional de redução de emissões de carbono”, lembrou Guetter.

Cada eletroposto terá 50 kVA (kilovoltampere) de potência, o equivalente a dez chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo. Também contarão com três tipos de conectores, próprios para atender os modelos de carros elétricos ou híbridos disponíveis no mercado.

Falando à imprensa, o coordenador brasileiro do programa Veículo Elétrico da Itaipu, Celso Novais, destacou o caráter pioneiro da iniciativa e elogiou a parceria com a Copel. “É uma clara demonstração de visão de futuro e ratifica os investimentos feitos por Itaipu na última década”, disse.