Laranjeiras: veículo roubado é recuperado no Barro Preto

A Polícia Militar (PM) de Laranjeiras do Sul foi acionada durante o dia de ontem (16) para recuperar um veículo abandonado.

Atendendo a solicitação via 190, a PM foi até a localidade de Barro Preto para verificar a denúncia sobre carro.

No local, a equipe de militares constatou que se tratava de um Volkswagen Gol de cor branca, o qual possuía um boletim de ocorrência de furto em Saudade do Iguaçu.

O Gol estava sem as rodas, motor e bancos e em seu porta luvas do veiculo foram localizados os CRLV e recibo do veiculo, CRLV e recibo de uma motocicleta Suzuki Yes 125, documentos pessoais (CPF, RG, titulo de eleitor, certificado de dispensa de incorporação, cartão saudadense e registro civil) do senhor D. G..

Diante desses fatos, o veiculo foi guinchado até a 2ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis ao caso.

Informações da PM.