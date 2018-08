Laranjeirense é morto com golpes de facão na cabeça

Um brutal homicídio foi registrado no início da madrugada de hoje (31) em Laranjeiras do Sul, nas proximidades da BR 158.



A Policia Militar (PM) foi acionada no local e encontrou um homem caído no chão, com diversas golpes de facão na cabeça. Foi feito o isolamento. A Polícia Civil também esteve no local.



O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Guarapuava. A Polícia Civil passa a investigar o crime.

Mais informações a qualquer instante.

Via: Cantu em Foco