Laranjeirense Roberto Eletricista morre atropelado na BR 277

Adelmir Roberto Cavassola (Foto: Reprodução/Facebook)

Os Socorristas da Ecocataratas foram mobilizados na manhã de hoje (30) para atender uma pessoa que ficou ferida, após ser atropelada na BR 277.

O motorista da carreta relatou que vinha de Araucária para descarregar em Cascavel, quando a vítima atravessou a pista repentinamente sendo atingida pelo veículo.

A vítima é Adelmir Roberto Cavassola, de 48 anos, conhecido como Roberto Eletricista. Ele conduzia um veículo Troller que estava estacionado do outro lado da rodovia e teria parado no Sau (Serviço de Atendimento do Usuário) da Ecocataratas para tomar um café. Aldemir estava sozinho.

O local do acidente

(Reprodução/CGN)

Após ser atropelado, ele teria batido com a cabeça na mureta de proteção às margens da rodovia. Ele sofreu lesões graves e a equipe de socorro precisou fazer manobras de salvamento no homem que não sobreviveu e morreu no interior da ambulância.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local atendendo o acontecimento. Roberto era muito conhecido em Laranjeiras do Sul e região. É com grande pesar que noticiamos essa ocorrência.

Aos familiares as condolências da equipe Correio.

Fonte: Rádio Educadora.