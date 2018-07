Lutador guarapuavano estreia no maior evento de MMA da Ásia

Ricardo Prasel estreia na competição neste domingo (6) (Foto: Divulgação)

O guarapuavano Ricardo Prasel, conhecido por Alemão, fará sua estreia no Rizin Fighting Federation, neste domingo (6). A competição é o maior evento de MMA da Ásia e um dos maiores do mundo.

Alemão acumula um histórico de vitórias dentro do esporte, sendo eleito o melhor da sua categoria no Brasil em mais de uma oportunidade. Após liderar o ranking nacional e conquistar notoriedade dentro do cenário das artes marciais, o guarapuavano foi contratado pelo Rizin para lutar contra o croata Ante Delija, no Japão. Conforme Prasel, o seu adversário tem um estilo de luta explosivo.

“Ele vai para cima, ele é bem explosivo, mas e eu também sou. Não espero muito para colocar meu jogo em prática. Por isso, acho que vai ser uma luta boa. Meu adversário é um cara duro, mas eu tenho total condição de ganhar”.

Após meses de treino intenso e preparo físico e psicológico, o guarapuavano afirma estar confiante com o resultado.

“A porcentagem de vitória é muito boa para o meu lado. Estou muito focado e muito ciente do que vou fazer na luta. Todos podem esperar um grande combate, porque vou dar o meu melhor. Vai ser uma guerra. Pode acontecer de tudo, mas eu vim até o Japão para fazer bonito”.

Via Rede Sul