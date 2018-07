Maior eclipse do século será visível em Laranjeiras do Sul

Infelizmente, a "Lua da Sangue", que é quando o astro fica avermelhado, não será visível (Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center/Reprodução)

O tempo promete estar com boa visibilidade para os moradores do terceiro planalto paranaense que querem acompanhar um pouquinho do maior eclipse lunar do século, que ocorre nesta sexta feira (27).

Em Laranjeiras do Sul, o eclipse poderá ser visto a partir das 18 horas, horário em que a lua nasce no município. A dica é ir até lugares descampados e altos, como a praça do Cristo Rei, no centro, para tentar ver o fenômeno. Se o tempo colaborar, o eclipse poderá ser visto até pouco depois das 19 horas.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), nenhuma chuva está prevista, porém é possível que o céu tenha algumas nuvens para atrapalhar a vista, já que o ideal é um céu limpo para melhor visualização.

FORMAÇÃO

O eclipse ocorre quando o sol, a Terra e a lua ficam alinhados nesta ordem e o planeta faz sombra sobre a última, diminuindo ou até mesmo impedindo a iluminação do corpo. O eclipse terá quase 4 horas de fase parcial, começando às 16h30, quando a Lua ainda não nasceu por aqui.

Por isso, a melhor hora para ver é quando a Lua nasce em cada cidade. Mesmo assim, será mais visível na costa do país, na parte leste. Recife será a primeira capital a começar a ver, por isso aproveitará por mais tempo.

Um atrativo neste evento será a iluminação por um efeito laranja avermelhado na lua, que ganhou o nome de “Lua de Sangue”.

Segundo o professor do Instituto de Física da Universidade de Brasília (UnB), Paulo Eduardo de Brito, o efeito laranja avermelhado, no entanto, não será visível em todos os pontos do Brasil, mas apenas para as cidades mais próximas do litoral. As cidades da região de Guarapuava, logo, não devem contemplar esta parte do fenômeno.