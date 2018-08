Mais de 30 mil pessoas em devoção

O ponto alto da festa é a missa campal realizada às 10 horas (Foto: Divulgação)

As devoções e as imagens do Cristo sofredor, tão evidentes no período quaresmal e nas solenidades da Semana Santa, ganham visibilidade também fora desse tempo, quando se dão as Festas em honra ao Senhor Bom Jesus, que, embora cultuem a Paixão do Salvador, estão desprovidas daquele espírito de recolhimento e luto próprio desde as Cinzas até a Sexta-feira Santa. Pelo contrário, tais festas revestem-se de um efusivo sentimento de alegria popular.

Com exceções, as Festas do Senhor Bom Jesus, tão tradicionais e cheias de lendas, “causos” e pagamento de promessas, se dão aos 06 de agosto. E há razões teológicas para isso, além, é claro, de uma série de motivações históricas. 06 de agosto é a Festa Litúrgica da “Transfiguração do Senhor”.

No Campo Mendes em Laranjeiras do Sul, a festa do Senhor Bom Jesus, vai para a sua 56ª edição.

Todos os anos, peregrinos e penitentes, em romarias ou solitariamente vêm de vários locais, inclusive de outros municípios, para demonstrar a sua devoção.

As manifestações religiosas são demonstradas nas celebrações das missas e no santuário, construído especialmente para receber os fiéis que se aglomeram para pedir e agradecer as graças recebidas.

Seguindo sempre um mesmo padrão, todos os anos há um revezamento na coordenação do evento e na maneira como a festa é organizada. Este ano a presidência da comissão organizadora é do empresário Ricardo Albuquerque, que comanda dezenas de colaboradores.

“Nossa expectativa é de que tenhamos no Campo Mendes uma grande afluência de público. E estamos trabalhando há vários dias, para que ocorra tudo bem e que possamos atender a todos os visitantes da melhor maneira possível”.

Este ano, diferente do que ocorreu nas edições anteriores, não haverá sorteio da rifa no dia da festa. Um novo evento está marcado para o dia 19 de agosto, quando será servida uma macarronada com galeto e após o sorteio da rifa.

Programação em Campo Mendes

Tríduo - sábado (4) – missa com o tema: benção dos doentes.

Tríduo – domingo (5) – missa com o tema: benção das famílias.

No dia 06 de agosto, dia da Festa:

6 horas – missa dos Romeiros – Rádio Educadora e comunidade Perpétuo Socorro

8 horas – missa com os Monges

10 horas – missa Solene – Rádio Campo Aberto e comunidade do Santuário

12 horas – Almoço à base de churrasco

15 horas – Missa de agradecimento

17 horas – Bingão: à tarde haverá bingo com o sorteio de uma moto e mais prêmios de R$ 500

Nova Laranjeiras: comunidade Divisor celebra 73ª edição

A missa no Divisor é um momento de grande manifestação de fé. (Divulgação)

Considerada a mais antiga festa em honra ao Senhor Bom Jesus da região, a celebração da comunidade Divisor, em Nova Laranjeiras, chega na sua 73ª edição. O presidente Marcelo Verzelette e a equipe de festeiros trabalham há alguns dias para garantir a organização do evento.

Programação

6 horas - acolhida dos romeiros com participação do grupo de cavaleiros Estribo de Prata

9h30 – procissão com a imagem do Senhor Bom Jesus e benção aos romeiros, cavaleiros, veículos e máquinas agrícolas

10h30 – santa missa

12 horas – almoço à base de churrasco

Rio Bonito: Linha Nova deve receber centenas de fieis

Devotos participam de romaria com imagem do Senhor Bom Jesus. (Divulgação)

Em Rio Bonito do Iguaçu, a festa do Senhor Bom Jesus, este ano vai para a sua 26ª edição. Desde o início, o evento sempre atraiu muitos fiéis, que também vêm de outros municípios. Este ano o presidente da festa é o Nelço Bortoluzzi, com “ç” mesmo.

Programação

6 horas – alvorada festiva com café da manhã, recepcionando os romeiros

10h20 – chegada da procissão dos cavaleiros com a imagem do Senhor Bom Jesus

10h30 – santa missa

12 horas – churrasco

15 horas – matinê com animação de Wilson e Dany Frank

Passo das Flores em Porto Barreiro, a festa terá missa, almoço e matinê