Mais uma tragédia no trânsito da BR 277

O veículo completamente destruído pelo acidente (Foto: Divulgação/Catve)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (4) no Km 534 da BR 277, próximo à cidade de Ibema .

Segundo informações, um Renault Logan e um ônibus colidiram frontalmente deixando uma vítima fatal. O carro que tinha placas de Ibema ficou bastante destruído. Do ônibus foi guinchado, ninguém ficou ferido.

O veículo seguia sentido a cidade de Cascavel e o coletivo trafegava no sentido contrário, momento em que houve a batida. Com a força do impacto, o motorista do Logan de Ibema, identificado como Claudemir Batista de França de 40 anos, morreu na hora, o veículo ficou totalmente destruído.

Os socorristas da Ecocataratas foram acionados para a ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito. O IML (Instituto médico legal) foi acionado para remoção do corpo da vítima que estava entre as ferragens.

Fonte: CGN.

