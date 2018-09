Marido vai preso por bater com cadeira em esposa

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Rio Bonito do Iguaçu foi acionada ontem (9) para dar atendimento a um caso de lesão corporal e violência doméstica.

Por volta das 4 horas, entrou em contato com a PM a senhora H. N. B. S., a qual relatou que seu vizinho, posteriormente identificado como J. L. C. de 55 anos, havia agredido sua esposa, a senhora M. O. de 50 anos, com uma arma branca, na localidade Campo do Bugre.

No local, em contato com populares, estes relataram que o suposto agressor estava dentro de casa, na Rua Manoel de Paula. A equipe então localizou o autor, dando voz de abordagem. Ele estava sem camisa e com manchas de sangue nas mãos, calça e tênis.

Feita revista minuciosa e indagado sobre os fatos, J. L. C. relatou que teria agredido sua esposa com uma cadeira, depois que os dois entraram em discussão por motivo pessoal e a senhora M. O. teria tentado agredi-lo com um cabo de vassoura.

Relatou ainda que não havia utilizado nenhuma arma branca na agressão. Na casa havia alguns móveis fora do lugar e uma grande quantidade de sangue no chão da cozinha. Nenhuma arma branca foi encontrada no local.

A equipe então deu voz de prisão ao autor dos fatos, utilizando-se do uso de algemas e encaminhou o indivíduo até a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul.

A vítima foi encaminhada pela ambulância de Rio Bonito do Iguaçu até o Hospital São José com uma lesão na cabeça. A senhora H. N. B. S. também foi até a 2ª SDP para testemunhar sobre o fato.

Diante do ocorrido, as partes foram orientadas quanto os procedimentos cabíveis. A vítima ficou em observação no hospital, sendo entregue na 2ª SDP o laudo de lesão preenchido pelo médico responsável.