Maternidade em debate

Mais uma vez a equipe da secretaria de Saúde recebeu as futuras mamães de Pinhão. Nesta semana aconteceu no ESF Centro o encontro mensal de gestantes que faz parte das atividades do “Agosto Dourado”, mês dedicado a informar e debater sobre a importância da amamentação. O aleitamento materno foi o principal tema em debate, além de explicação da forma correta de pegar o bebê para evitar a mastite.

“A realização do pré-natal representa papel fundamental em termos de prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação”, destaca a enfermeira Makcine Timm.

NA PRÁTICA

De acordo com o secretário de Saúde do município, Beraldo Amaral, as profissionais passam um pouco de suas experiências e conhecimentos, com o objetivo de proporcionar qualidade de vida e uma gestação mais segura para as futuras mamães. “Trata-se de uma roda de conversas baseada na participação coletiva de gestantes, onde as pessoas acabam se conhecendo, formando vínculos e construindo um trabalho conjunto de empoderamento e preparação para o parto. Durante o tempo da roda ocorre a discussão de temas ligados ao ciclo da maternidade”, cita o secretário.

VALORIZAÇÃO

Para o prefeito Odir Gotardo, a gestação é um momento muito peculiar para as mulheres, uma fase de mudanças, expectativas, medos e muita ansiedade. “Durante os nove meses em que espera seu filho, a mulher fica vulnerável, exposta a diversas exigências e vive um período em que precisa se adaptar às mudanças corporais, psicológicas, sociais e familiares e por isso a nossa administração tem o compromisso de cuidar das mamães e dos seus bebês”, explica o prefeito.