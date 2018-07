Matrículas para a EJA na rede estadual terminam hoje

A oportunidade é voltada a quem não concluiu o ensino fundamental ou médio (Foto: Divulgação)

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual do Paraná está com matrículas abertas até hoje (13), em 321 escolas, colégios e Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJAs), em 205 municípios.

A modalidade é voltada para quem não concluiu seus estudos, mas deseja voltar à sala de aula e obter sua certificação no Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Tanto a matrícula quanto as aulas são gratuitas.

Interessados devem procurar o estabelecimento de ensino mais próximo que oferte a EJA, levando original e fotocópia de documento de identificação.

REQUISITOS

Para ingressar na Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental é necessário ter no mínimo 15 anos completos, e para a EJA no Ensino Médio a idade mínima é de 18 anos completos.

O ensino fundamental pode ser concluído em, no mínimo, dois anos e o ensino médio em um ano e meio. Cada aluno pode se matricular em até quatro disciplinas de cada vez. No Ensino Fundamental as disciplinas são Arte, Educação Física, Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. No Ensino Médio, as disciplinas que devem ser cursadas são Arte, Biologia, Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Como estudante regularmente matriculado na rede estadual, o aluno da EJA tem direito à merenda escolar fornecida pelos estabelecimentos de ensino.

As aulas começam no dia 30 de julho, início do segundo semestre letivo de 2018.



Confira na tabela em quais municípios da Cantuquiriguaçu as inscrições podem ser realizadas: