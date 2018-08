‘Memórias da Infância’ marcadas em uma exposição

O Colégio Gildo Aluisio Schuck de Laranjeiras do Sul esteve mais enfeitado ontem (20). Essa ornamentação é resultado da exposição ‘Memórias da Infância’ organizado pela professora Camila Mota Gonçalves.

“O principal objetivo foi apresentar uma reflexão em torno da importância da infância nas nossas vidas, e o quanto por meio das memórias ela se faz presente no nosso cotidiano. Um dos conteúdos da disciplina de sociologia no primeiro ano, o curso de Formação de Docentes é a socialização primária, ou seja, a infância."

"A exposição contou com a participação dos alunos do 1ºAI que produziam releituras de obras do pintor Romero Britto com o intuito de retratar a infância e realizaram uma exposição de vários objetos seus e de outras pessoas sobre a temática; pipas, bonecas, carrinhos, televisores antigos, vídeo cacete, bolas, jogos de trilha, dominó, roupas, louças, relógios, entre outros objetos fizeram parte da exposição”, destaca Camila.

A organização contou com o auxílio da professora, alunos, professora Claudia Mota, equipe pedagógica e do diretor Elcio de Bona.

AS RECORDAÇÕES

Segundo a professora Camila, cada um sente a passagem do tempo de forma muito particular, e as memórias podem se materializar em objetos trazendo diversas lembranças com os mais variados sentidos, algumas podem ser tristes, outras alegres, tudo vai depender da relação que o sujeito estabelece com o objeto e suas recordações, que não dizem respeito a realidade em si, mas a sua percepção da mesma.

“Cada objeto aqui representado possui uma história, remete a um lugar, como a casa da avó, de uma tia, a um cheiro, a um sabor… Elementos esses que auxiliam na constituição das memórias. Ao propor que os alunos tragam objetos que representem a sua infância, foi possível perceber a diversidade presente nas culturas infantis, e até um olhar crítico para a infância e suas representações por meio da classe social, e das relações do mundo do trabalho”, menciona a professora.

O FUTURO...

Para a aluna Alice Drabeski, o futuro deve ser projetado em nossa vida. “Ao longo da vida, para sermos felizes precisamos olhar para frente, projetando no sentido de alcançar, aquilo que queremos. Não tenho nada contra essa opinião, mas temos nossas características, as nossas lembranças que nos ajudam a ver de onde partimos, o que vivemos e o que aprendemos. Trabalhar com a infância é o objetivo da exposição, e uma fase constitutiva da nossa experiência individual e também coletiva, que marca grande parte das nossas memórias as quais carregaremos para a vida adulta”, enaltece a aluna.

Já para a aluna Janaina Letícia Mainardi dos Santos, o passado é importante para se construir o futuro. “As memórias da infância são importantes para relembrarmos momentos bons e ruins que vivemos quando crianças, e passar essas memórias de alguma forma para as nossas futuras gerações”.

PRÁTICA DOCENTE

Para o diretor do colégio Elcio de Bona, esse tipo de trabalho é importante na prática docente porque permite aos educandos uma participação dinâmica e ativa na escola. “Assim como a construção de uma autonomia frente aos processos de ensino aprendizagem, os quais corroboram para uma aprendizagem significativa, onde o é percebido com um sujeito que traz consigo uma diversidade social muito grande para a escola, a qual a escola tem a função de acolher”, finaliza.