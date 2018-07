Metade dos alunos do EF têm níveis de leitura insuficientes

Segundo a ANA 55% dos alunos tem desempenho insuficiente em leitura e 34% em escrita (Foto: Divulgação)

Um dos principais problemas da Educação Básica no país, a dificuldade de leitura e escrita é motivo constante de preocupação entre os educadores. Dados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) mostram que mais da metade dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública têm níveis de leitura considerados insuficientes.

Quando se trata da escrita, mais de um terço estão defasados. São estudantes que estão matriculados e frequentam a escola diariamente, mas não sabem ler e escrever como deveriam. Em alguns casos, sabem ler, mas não compreendem o que leem; em outros, escrevem, mas cometem erros básicos de ortografia e gramática.

DADOS

A avaliação nacional, realizada em 2016 com mais de 2 milhões de crianças, aponta que 55% dos alunos tiveram desempenho insuficiente em leitura e 34% em escrita. Cenários como esses dificultam o trabalho de erradicação do analfabetismo e contribuem para a perpetuação de estatísticas alarmantes como as divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Paraná, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), de 2016, apontou que existem 403 mil analfabetos no estado. O que representa 4,5% da população paranaense. Melhorar essa realidade exige uma estratégia que elimine o mal a partir da raiz.

MÁ FORMAÇÃO

Especialistas afirmam que os problemas começam com processos inadequados de alfabetização. A supervisora editorial da Editora Positivo, Silvia Dumont, afirma que a alfabetização deve ser construída por meio de atividades que levem à reflexão sobre a língua, sobre seu uso, criando significados que façam sentido para a criança.

Para ela, não existe solução mágica, a não ser envolver professores e alunos, fazendo com que os primeiros entendam que a alfabetização não deve ser um mero processo mecânico de decodificação da língua, mas que é preciso atrair as crianças, despertando a visão crítica e fazendo com que elas compreendam o que estão lendo e escrevendo.





OPINIÃO

Formada em Letras e História, a diretora da escola Leocádio José Correia, de Laranjeiras do Sul, Keli Cristina Pontes de Carvalho conversou com a equipe Correio do Povo e fez uma análise desses dados preocupantes.

“Penso que a dificuldade na apropriação da leitura e escrita dos alunos, mais especificadamente os de Ensino Fundamental I, não é um problema que se limita ao âmbito escolar."

"O gosto pela leitura deve ser desenvolvido em casa também."

"Temos nisso um grande impasse, pois a maioria dos pais não possuem tempo para ler ou também não desenvolveram o hábito. Percebemos que os pais que leem, ou fazem porque tem um trabalho ou para outro fim, mostrando à criança que a leitura é algo feito por mera obrigação. Acredito que essa questão deveria ser trabalhada desde cedo, buscando o prazer na leitura."

"Na escola é a mesma coisa, percebemos que a maioria dos professores, por conta do currículo extenso que precisam cumprir, acabam cobrando a leitura como forma de avaliação. Isso trás ao aluno uma sensação de adversão. Então, se quisermos formar leitores que vão além da decodificação de códigos e sim, aquele que interpreta e tem amor pela leitura, temos que aprender maneiras, metodologias de trabalharmos isso de modo mais prazeroso. Ler para gostar de ler, esse seria o primeiro passo”, enfatiza a professora.

DESTAQUE

A professora está a frente de um projeto que tem colocado o Leocádio em destaque no cenário estadual da educação: em 2013 e 2015 a instituição teve o melhor índice no IDEB entre as instituições municipais da cidade. Sobre isso, ela comenta que os frutos se devem ao trabalho de toda a equipe, desde direção, pedagogos, professores, alunos e comunidade.

“Se a criança tem uma leitura adequada, uma boa interpretação do texto, terá mais facilidade para escrever”, acredita. Keli conta que no Leocádio estudam em torno de 430 alunos, desde a educação infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. “Temos buscado alternativas para transformar o contexto escolar mais significado às crianças. Precisamos fazer com que elas vejam um significado concreto no que estão estudando”, diz.

Na opinião dela, tornando os conteúdos muito abstratos, ou apenas utilizando uma apostila como instrumento de trabalho, dificilmente os educadores conseguirão atrair a criança para aprender.

“Então, buscamos desenvolver há algum tempo, alguns projetos que tem demonstrado excelentes resultados, junto aos nossos professores, que é um grupo muito motivado. Desenvolvemos junto aos alunos o ‘Escola na horta’, que além de trabalharmos a questão do meio ambiente, alimentação saudável e saúde, também desenvolvemos vários conteúdos pedagógicos através da prática na horta. Contamos com a participação dos pais, que é algo muito motivador para os alunos."

"A partir deste trabalho estamos trabalhando todos os conteúdos curriculares. Estamos satisfeitos pois os resultados estão sendo positivos. Além disso, temos uma rotina de leitura, onde cada turma tem garantido um momento para ler, mas sem a intenção de avaliar nada. É livre, para a criança desenvolver o amor pelos livros, gibis e afins”, conta Keli.