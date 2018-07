Ministério Público do Paraná irá investigar presença de tigre e jiboia em balada de casa noturna

O Ministério Público do Paraná investiga uma casa noturna, no Centro de Curitiba, por supostamente ter exibido um tigre e uma jiboia durante a madrugada de sábado (10) para domingo (11).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram, inclusive, pessoas com um dos animais. A denuncia veio à tona após publicação na rede social Facebook do ativista de proteção animal Paulo Colnaghi, que foi quem procurou o Ministério Público do Meio Ambiente.

A situação aconteceu durante a chamada Festa da Selva, de acordo com a denúncia de Colnaghi. Há fotos da jiboia com dançarinas do espaço, porém a presença do tigre não é confirmada.

Testemunhas, entretanto, garantem que o tigre estaria lá, o problema é que não se pode fazer qualquer imagem dentro do espaço.

Vale destacar que uma lei municipal proíbe a utilização e apresentação de animais em circos, espetáculos e assemelhados no território de Curitiba.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público, a denúncia chegou via rede ambiental. O procedimento foi recebido e encaminhado ao IBAMA e a Policia Ambiental, que estão avaliando o caso.

Se condenados, os responsáveis podem responder por crime ambiental.

Até o momento, a casa noturna não falou sobre o caso.

Via: Banda B.