Missa lembrando um mês da morte de Bernardo Carli ocorrerá amanhã

Amanhã (22), às 19h30, será feito um ato de celebração de missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bonsucesso, em Guarapuava. O rito religioso lembrará um mês da morte do ex-deputado estadual Bernardo Ribas Carli.

Ele morreu no dia 22 de julho, após sofrer um acidente aéreo no município de Paula Freitas, próximo a União da Vitória. Os dois pilotos que estavam na aeronave também morreram no acidente.

A Força Aérea Brasileira está investigando o caso. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.