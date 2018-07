Morte de 33 animais em propriedade rural deixa moradores paranaenses intrigados

Guardas municipais da patrulha ambiental foram acionados na manhã de ontem (28) para atender uma ocorrência inusitada na Colônia Zacarias, na zona rural de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

A equipe foi até a Rua Faustino Sabota em uma chácara, e chegando lá encontrou 17 galinhas, nove patos, seis ovelhas e um gato mortos.

Algumas ovelhas ainda estavam agonizando com as pernas dilaceradas. Os patos e galinhas estavam com perfurações na região do peito, sem nenhuma marca de sangue no local.

Os agentes perceberam que a grade do galinheiro estava com marcas de arrombamento.

Há alguns dias uma familiar da proprietária da chácara também teve seus animais atacados.

Nesta outra chácara um bode e algumas galinhas e gansos foram mortos.