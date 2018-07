Morte de Carli: Prefeito Cesar Silvestri decreta luto oficial por três dias em Guarapuava

A prefeitura de Guarapuava decretou luto oficial de três dias e suspendeu o expediente da administração direta e indireta nessa segunda-feira (23), em virtude do falecimento do deputado estadual Bernardo Ribas Carli.

O decreto determina a manutenção dos serviços essenciais à população, como o funcionamento normal das Urgências e Emergências, SAMU, Fundação Proteger e Conselho Tutelar, além do posicionamento da bandeira do município a meio mastro em sinal de luto.

O luto oficial é decretado como forma de reconhecimento do Poder Público Municipal, e da sociedade, pela contribuição de Bernardo Ribas Carli ao município de Guarapuava.

O velório será realizado na prefeitura do município, a partir das 8 horas desta segunda-feira (23).

GOVERNO

O governo do Paraná e a Assembleia Legislativa também decretaram luto oficial de três dias pela morte do deputado. As bandeiras do Estado e do país ficarão a meio mastro durante o período em todas as repartições públicas.

"Em nome dos paranaenses, o Governo do Estado manifesta o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade aos familiares do parlamentar e dos pilotos", diz a nota do estado.