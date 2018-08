Motociclista embriagado sem CNH é preso efetuando manobras em Cantagalo

A Polícia Militar (PM) do destacamento responsável pelo município de Cantagalo fez o atendimento a um caso de embriaguez ao volante no último domingo (26).

De acordo com o relato, a PM recebeu uma denúncia via 190 sobre um condutor com uma motocicleta Sundown vermelha efetuando manobras perigosas no centro da cidade.

A equipe logrou êxito na abordagem de uma motocicleta com as mesmas características e identificou o condutor como senhor A. L. S. B., o qual estava conduzindo a motocicleta Sundown Max 125 e apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Durante a abordagem, ele tentou evadir-se do local, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e assim usar as algemas.

Conforme consulta em sistema, ele não é habilitado e o veículo não se encontra devidamente licenciado, sendo essa removida até o pátio do 3º pelotão.

O motociclista realizou o teste etilométrico que constou o resultado 0,84mg/l, indicando embriaguez. Dessa forma, foi dada voz de prisão ao indivíduo e após isso encaminhado para a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para os procedimentos cabíveis.

Com informações da PM.