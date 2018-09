Motociclista sai ferido de acidente no centro de Laranjeiras

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, foi registrado perto das 12h15 de sábado (1º), no centro de Laranjeiras do Sul. A colisão vitimou um homem, que foi atendido por socorristas do Siate.

No local, um veículo Volkswagen Fox de cor preta, com placas de Cascavel, que seguia pela rua Félix Fleury sentido centro/bairro colidiu com uma motocicleta Honda CG Titan ESD, de cor prata e placa de Laranjeiras do Sul, que trafegava pela Marechal Cândido Rondon.

O condutor da moto, identificado como J. H. D. Q. de 43 anos, foi conduzido pela equipe do Corpo de Bombeiros, com ferimentos leves, para a Casa Hospitalar.

Com iformações do CB.