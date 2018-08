Motorista evade-se após colidir gravemente no centro de Laranjeiras

Um acidente de trânsito foi registrado durante a tarde de hoje (14), perto das 16h30, no centro de Laranjeiras do Sul.

A colisão envolveu um Volkswagen Gol com placas de Laranjeiras do Sul e um Ford Del Rey com placas de Rio Bonito do Iguaçu no cruzamento das ruas Santana e Tiradentes do centro da cidade.

Segundo relato do condutor do Gol, ele trafegava pela Tiradentes quando o Del Rey invadiu sua preferencial, causando a colisão em cheio.

Ainda de acordo com o condutor do Gol e populares no local, o motorista do Del Rey, após a colisão, conduziu o veículo uma quadra a frente e abandonou o caro, evadindo-se a pé, com rumo ignorado.

Felizmente nenhuma pessoa saiu ferida da colisão, apenas danos materiais de grande monta foram registrados nos dois veículos. A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local.

Mais informações a qualquer momento.