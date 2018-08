Motorista foge de perseguição e abandona carro roubado com maconha

O veículo e a droga apreendidos (Foto: PRF)

Pela parte da tarde desta sexta-feira (10), durante ronda na BR 163, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Lindoeste apreendeu 66 tabletes de substância análoga à maconha que totalizaram 48.8 kg.

A apreensão ocorreu no km 146 da BR 163, sendo que o condutor ignorou a ordem de parada e abandonou o veículo às margens da rodovia após alguns quilômetros de acompanhamento.

O motorista se embrenhou em uma área de mata e não foi localizado pela equipe. A Polícia Militar de Capitão Leônidas Marques deu apoio ao cerco e auxiliou nas buscas pelo condutor.

A droga estava acondicionada no estofamento dos bancos de um Fiat Gran Siena com placas do Paraná, que após fiscalização minuciosa, foi constatado fruto de roubo no Rio Grande do Sul e portava placa clonada.

O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Capitão Leônidas Marques.

Informações da PRF.

Confira as imagens da operação policial: