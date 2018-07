Motorista sai ferido de acidente em Quedas

Um dos veículos envolvidos no acidente (Foto: PortalCantu/PRE/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Quedas do Iguaçi registrou um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (22)

O acidente que ocorreu por volta das 23 horas, envolveu dois carros na PR 473, próximo do km 50, no entroncamento da PR 484.

Um Fiat Uno com placas de Rio Bonito do Iguaçu, conduzido por Vilson Jesus da Costa de 48 anos de idade, acabou colidindo contra um Volkswagen Cross Fox com placas de Quedas do Iguaçu, conduzido por Airton Nis.

Conforme a PRE, Vilson teve ferimentos moderados e foi socorrido e encaminhado para unidade hospitalar da região.

Fonte: Portal Cantu.