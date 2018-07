Mude de senha: Twitter divulga que milhares de credenciais dos usuários

A página oficial de suporte do Twitter avisou os usuários para que troquem suas senhas imediatamente como medida preventiva. O motivo seria um bug interno da rede social que não mascarou as senhas de usuários.

“Quando você define uma senha para sua conta do Twitter, usamos uma tecnologia que a mascara para que ninguém na empresa possa vê-la. Recentemente, identificamos um bug que armazenava senhas desmascaradas em um log interno. Nós consertamos o bug, e nossa investigação não mostra nenhuma indicação de violação ou uso indevido por ninguém”, explica o post oficial.

Contudo, a empresa explica que, como medida de segurança, é importante que usuário considere trocar suas senhas de outros serviços, caso use a mesma palavra-passe do Twitter em outras plataformas.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ