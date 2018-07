Mulher é roubada no centro de Cantagalo

Viatura da PM (Foto: Divulgação)

Polícia Militar (PM) de Cantagalo registrou uma ocorrência de roubo no centro da cidade, na Avenida Epaminondas Fritz.

Segundo a solicitante, identificada como Irlete Freitas, estava saindo da lotérica, e uma senhora vestida com um vestido de flor escuro, acima do peso, estatura baixa de pele branca e cabelos cumpridos longos e brincos de pérola verde nas orelhas e bolsa cinza parecido com couro, lhe abordou dizendo que queria vender facas.

A mulher disse não ter interesse, mas a suspeita pegou duas facas e colocou na sacola de Irlete e disse que ela tinha que levar para ajudar uma parente que estaria com câncer.

A vítima a deu R$ 40 para a suspeita que lhe pediu mais R$ 10 reais para comprar vela, sendo que deu mais essa quantia e saiu.

Quando estava em frente ao Bedin Livraria, a suspeita lhe alcançou novamente e pediu todo o dinheiro que tinha na carteira.

Irlete disse que não podia, pois tinha que pagar contas com o dinheiro, a suspeita então disse para ela dar o dinheiro e ir esperar na frente da Igreja Matriz que iria lhe devolver o dinheiro lá, sendo que a vítima já estava com medo e deu o dinheiro e foi até a Igreja, mas não viu mais a suspeita.

O valor dado pela vitima foi de R$ 1.100. Diante das informações, a PM fez patrulhamentos, e procurou em imagens de câmeras do local do roubo e constatou que a suspeita fugiu com um veiculo branco semelhante a um Volkswagen Gol quatro portas.

O caso foi repassado para os outros Destacamentos. A vítima reconheceu a autora nas imagens coletadas.

Informações da PM.