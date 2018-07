Mulheres: previnam-se contra o câncer de colo do útero

A prevenção é o melhor medicamento: faça seu exame (Foto: Divulgação)

A secretaria de Saúde (Semusa) de Laranjeiras do Sul está disponibilizando gratuitamente exames preventivos de colo do útero (Papanicolau) para todas as mulheres do município. Tanto os agendamentos quanto os exames podem ser feitos em qualquer uma das unidades de saúde. De acordo com a enfermeira Karen de Oliveira, o teste é rápido e indolor, sendo que a coleta deve ser feita anualmente por todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual.

“No sábado estaremos fazendo o exame na Unidade de Saúde do Monte Castelo durante todo o dia. Toda mulher que trabalha durante a semana, pode agendar o exame em qualquer unidade de saúde e comparecer no sábado para fazer a coleta”, conta a enfermeira.

PREVENÇÃO

Além de detectar o câncer, o Papanicolau serve também para a verificação de lesões internas e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s). Se diagnosticado precocemente, as chances de cura são de 100%. Devem realizar o exame todas as mulheres na faixa etária dos 20 aos 64 anos .

AGENDAMENTOS

O agendamento pode ser realizado pessoalmente nas UBS’s ou com um agente comunitário de saúde. No dia da coleta, a mulher não pode estar menstruada e não deve usar cremes e duchas vaginais, além de não ter praticado relação sexual na véspera do exame.

CRONOGRAMA DE EXAMES

Toda quarta e quinta-feira, das 17 às 19 horas, na Unidade de Saúde da Barão do Rio Branco. Agendamento nas Unidades de Saúde ou com as agentes de saúde do município.

INTERIOR

No interior as coletas dos exames acontecem todas as terças-feiras no Distrito do Passo Liso e todas as quintas-feiras no Rio do Tigre e Rio Verde.