"Não sai da cabeça ela pulando da sacada"

“A imagem da minha esposa pulando da sacada não saía da minha cabeça", disse em audiência de custódia, nessa segunda-feira (23), Luis Felipe, marido da advogada Tatiane Spitzner, encontrada morta após cair da sacada de um prédio em Guarapuava.

O suspeito de cometer o crime se envolveu em um acidente de carro no mesmo dia em que foi preso, no domingo (22). Segundo ele, a batida aconteceu por causa da lembrança que teve da companheira. "Eu bati o carro porque, devido à situação, a imagem da minha esposa pulando a sacada não saía da minha cabeça".

O crime

De acordo com o relato de vizinhos do casal, foram ouvidos pedidos de socorro da mulher vindos do apartamento onde a vítima morava com o suspeito. Após a mulher cair do quarto andar, Manvailer foi até a fachada do prédio e recolheu o corpo da esposa morta, arrastando-a pelo saguão até o apartamento.

Em seguida, ele pegou o carro de Tatiane e seguiu sentido Paraguai. O suspeito se envolveu em um acidente em São Miguel do Iguaçu, a 300 km de Guarapuava, onde foi preso andando a pé pela rodovia, sentido Foz do Iguaçu.

A defesa

A defesa do suspeito, o advogado Cláudio Dalledone Júnior, disse que eles eram um casal feliz. Ele também disse que "os fatos ainda não são claros, mas a verdade será buscada para que a justiça prevaleça".

O processo tramita na Segunda Vara Criminal de Guarapuava. De acordo com o processo, ele não tem antecedentes criminais, mas agora deve responder pelo furto do veículo da esposa usado na fuga e feminicídio.

Transferência

O Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN) confirmou, no final da manhã desta terça-feira (24), a transferência de Luis para o Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais. Manvailer seria transferido para Guarapuava, onde a situação foi registrada, mas o advogado de defesa do homem, pediu para que fosse encaminhado para o CMP como medida de segurança.

