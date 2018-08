Neblina causa capotamento na BR 277 em Candói

O veículo envolvido na ocorrência (Foto: Divulgação/Whatsapp)

Um acidente de trânsito foi registrado durante aa manhã de ontem (9) no km 395 da BR 277, em frente ao Posto Lagoa Seca, em Candói.

O condutor de um Chevrolet Vectra com placas de Araucária perdeu o controle da direção e acabou capotando na pista.

De acordo com o relato, havia muita neblina no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a motivação do acidente.

Felizmente apenas danos materiais foram feitos ao veículo, ninguém ficou ferido. Nenhum nome foi divulgado.