Nereu Moura se manifesta sobre o pedido de impugnação do MP

O deputado estadual Nereu Moura, por meio de sua assessoria de comunicação, se manifestou hoje (23) sobre o pedido de impugnação de sua candidatura de para reeleição do cargo, feita no fim da tarde de ontem (22), pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná.

Confira a nota na íntegra:

"Infelizmente estou sofrendo uma campanha sórdida e de retaliação em razão das atitudes que tomei em denunciar a corrupção e os desmandos do governo Beto Richa. Já tinham tentado calar a minha voz, mesmo sem ter qualquer justificativa. Agora, mais uma vez, sorrateiramente, colocam o meu nome, sem motivo algum, no rol das impugnações.

O Ministério Público, uma instituição que defendo com unhas e dentes, sempre quis e quer se manter em evidência, entretanto, não respeitar o ordenamento jurídico é uma ofensa inaceitável ao sistema democrático brasileiro.

Ora, se o Poder Judiciário, que possui o condão de decidir, deliberou no sentido de que sou FICHA LIMPA, então por qual motivo me criar constrangimentos? Só posso imaginar que minhas ações como deputado contrariaram muitos interesses escusos e deixaram os poderosos enfurecidos.

Todavia, não foi o primeiro obstáculo que encontrei na minha vida e vou continuar lutando com a mesma postura, firmeza e dedicação, doa em quem doer. Só quem pode calar a minha a voz é o povo do Paraná. Vamos em frente com serenidade, humildade, garra e acreditando que a justiça sempre triunfará."

– Deputado estadual Nereu Moura