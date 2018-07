"Nosso delegado não é mentiroso", diz ADEPOL em defesa de laranjeirense

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia (ADEPOL) do Paraná, Daniel Fagundes, se pronunciou através de coletiva de imprensa nesta quinta feira (29).

Reunião foi feita em Curitiba, a respeito da fala do governador Beto Richa durante uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, a respeito de um delegado da Policia Civil de Laranjeiras do Sul.

De acordo com Fagundes, o delegado de Laranjeiras do Sul, responsável pela investigação do atentado contra o ônibus da caravana Lula pelo Brasil,teria emitido em uma nota um desabafo sobre as condições de trabalho e o descaso do governo com a polícia no Paraná.

Em resposta, Beto Richa foi contrário à declaração do delegado, e levantou a questão de que ele poderia estar se aproveitando da situação para criticar o governo, chamando-o de mentiroso. Nosso delegado não é mentiroso, ele sim escreveu verdades naquele documento, defendeu Fagundes.

O presidente da ADEPOL ainda relatou sobre a falta de planejamento e de uma gestão séria na administração pública estadual.

Fagundes afirmou que a associação pleita melhores condições de trabalho, melhoria na estrutura da polícia, aumento nos recursos humanos e, como prioridade, que os presos sejam tirados das delegacias.

