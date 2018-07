É com pesar que comunicamos o falecimento de Nilcezar Fernandes, mais conhecido como Cowboy do Alagado, ocorrido na madrugada de hoje.

Seu corpo está sendo velado em sua casa no alagado.

O sepultamento será amanhã (26) no período da manhã no Cemitério Municipal de Rio Bonito do Iguaçu com horário a ser marcado.

A família e amigos, os sinceros sentimentos da Equipe do Jornal Correio do Povo do Paraná.

Via: Alex Garcia - Rio Bonito FM.