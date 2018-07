Com pesar que a equipe Correio noticia o falecimento da senhora Lurdes Naylor Fontanela, esposa do senhor Nilton Fontanela, no dia de ontem (20).

Seu corpo esta sendo velado na capela mortuária de Laranjeiras do Sul, e o sepultamento será hoje (21) às 17 horas no Cemitério municipal de Laranjeiras do Sul.

Aos amigos e familiares, os sentimentos de todo o Jornal.