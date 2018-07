Nova Laranjeiras: confusão entre irmãos por divisão de bens termina na delegacia

A Polícia Militar (PM) de Nova Laranjeiras registrou uma situação de ameaça e posse de arma de fogo ontem (17).

A equipe recebeu uma ligação via 190 na qual o solicitante relatou que estaria ocorrendo um desentendimento entre irmãos, devido ao pai destes ter falecido no dia 4 de abril deste anos, e ainda queriam um acordo sobre a divisão dos bens.

A PM foi até o local, onde em contato com os familiares, o senhor P. T., que é filho do falecido senhor A. T., disse que são em dez irmãos, e que sete deles compareceram na propriedade do seu falecido pai, onde P. e seu outro irmão J. C. residem.

O relatório apontou que seus irmãos chegaram até a propriedade dizendo que haviam sido autorizados a fazer a divisão dos pertences que estavam no interior da casa.

P. não aceitou tal divisão, e iniciaram uma discussão familiar. A senhora L. C. relatou a equipe que seu irmão fez várias ameaças a ela, dizendo que iria matá-la, e desferiu um golpe com uma bota de borracha em seu braço, e também ameaçou seu irmão A. T., dizendo que iria matá-lo.

A PM perguntou ao indivíduo se realmente ocorreram as ameaças, porém ele negou os fato. Os familiares disseram a equipe policial que P. teria a posse de uma arma de fogo de seu falecido pai.

Ele então confirmou a equipe e realizou a entrega da arma calibre .32 de marca Taurus.

Por fim, os presentes foram orientado sobre os procedimentos da divisão das terras, e a arma e os envolvidos encaminhados até a delegacia de Laranjeiras do Sul para serem tomadas as medidas cabíveis.

Informações da PM.