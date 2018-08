Nova Laranjeiras: homem leva facada de esposa durante discussão

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Nova Laranjeiras atendeu uma situação de lesão corporal durante o último domingo (12).

A chamada feita via 190 pedia que os militares fossem até o pronto atendimento municipal Severino Da Rosa, onde havia uma pessoa ferida por arma branca.

No local, em contato com a vitima, o senhor L. C. C., este relatou que teve uma discussão com sua esposa, a senhora T. S. F., e que esta lhe deu uma facada, vindo a lhe causar a lesão na região central do tórax.

A equipe realizou patrulhamento a fim de localizar a autora, porém, não logrou êxito. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Informações da PM.