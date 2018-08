Nova Laranjeiras: indígenas recebem ‘Força Tarefa’ em atenção básica à saúde

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Litoral Sul, unidade da Secretaria Especial Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde, em parceria com o município de Nova Laranjeiras, realizam de 20 a 24 de agosto, a Força Tarefa em Atenção Básica nas aldeias da Terra Indígena Rio da Cobras.

A ação de saúde conta com a participação de cerca 80 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, agentes de saúde e nutricionistas do DSEI Litoral Sul e da secretaria de Saúde de Nova Laranjeiras.

DSEI

O DSEI Litoral Sul, com sede em Curitiba, assiste a 121 comunidades indígenas das etnias Kaingang e Guarani dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, totalizando cerca de 20 mil indígenas. Caracteristicamente essas comunidades são constituídas de aldeamentos dispersos em muitos municípios, representando um fator limitador para a realização da assistência à saúde, uma vez que exige mais deslocamentos e, consequentemente, maiores custos.

Serão realizadas ações de prevenção, promoção e atenção à saúde com enfoque em saúde bucal, imunização, Vigilância alimentar e nutricional, saúde mulher (coleta de preventivo de câncer de colo de útero, pré-natal), saúde da criança, controle das infeções sexualmente transmissíveis (testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatites B e C) e controle da Tuberculose.

Acesso à Saúde

De acordo com o Chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena do DSEI LSUL e coordenador da força tarefa, André Martins, essa é uma atividade que visa ampliar o acesso da população da maior terra indígena do estado do Paraná a ações de saúde de qualidade.

“A acolhida e a receptividade da população indígena foram extraordinárias. O apoio e o envolvimento das lideranças indígenas nessa ação foi fundamental para que a força tarefa possa alcançar os objetivos esperados", destaca André

A abertura do evento ocorreu na aldeia Sede e contou com a presença de lideranças indígenas, profissionais do DSEI Litoral Sul, da secretaria de Saúde de Nova Laranjeiras, de representante do prefeito Lineu Gomes, FUNAI, Regional de Saúde de Guarapuava e da Assiscop.