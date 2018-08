Novo olhar e sorriso mais radiante

Uma nova forma de olhar e um sorriso radiante agora fazem parte da vida de 70 pacientes de Laranjeiras do Sul que receberam ontem (14), óculos e próteses dentárias.

De acordo com o prefeito Berto Silva, a prefeitura cumpre com seu papel de oportunizar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, seja com grandes obras, ou com pequenas ações que tem resultado imediato. “Além de melhorar a parte estética, os beneficiados terão uma melhoria significativa na alimentação, muitas vezes limitada pela debilidade dentária”, afirma o prefeito.

Para o vice-prefeito e secretário de Saúde, Valdemir Scarpari, a entrega destas próteses tem o objetivo de oferecer à população o acesso à saúde bucal garantindo assim ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos laranjeirenses. “Nesse cotidiano, muitas vezes os dentes não recebem a importância devida, até o dia em que são perdidos. E poder ter de volta a liberdade de realizar essas atividades simples, não tem comparação. E isto é fundamental para a saúde e qualidade de vida da população”, afirma o secretário.

ATENDIMENTO

O programa de Próteses funciona junto ao Centro Bucal e a Dra. Camila Perez é a dentista responsável pelo projeto no município. De acordo com ela, para ser beneficiado com o projeto, as pessoas devem primeiro ir ao posto de saúde a que pertence, falar com o dentista e preencher a inscrição. “Esta inscrição vai para a fila de espera, até ser atendido. Todos os cidadãos laranjeirenses que necessitam podem participar”, explica a dentista.

De acordo com o coordenador do setor de Odontologia do município, Dr Bruno Foroni, em média 70 próteses são entregues por mês, respeitando a cota estabelecida e o cronograma com os pacientes.

O evento. (Assessoria)

ENTREGA DE ÓCULOS

Junto com a entrega de próteses dentárias, a secretaria de Saúde entregou a primeira remessa de óculos, para crianças que estão matriculadas na rede municipal. O problema foi verificado através do programa Minha Escola tem Saúde e pelos professores que perceberam as dificuldades de algumas crianças no aprendizado.

Uma das mais nobres características do programa diz respeito ao modo de escolha do modelo dos óculos. De posse da receita, o paciente ganha o direito de ir à Ótica fornecedora do material para escolher o modelo da sua preferência, como se estivesse comprando o produto com seus próprios recursos. Os valores dos óculos fornecidos pelo programa oscilam de R$ 195 a R$ 224, dependendo da intensidade de grau das lentes prescritas pelo médico.

Entre as pessoas que receberam os óculos, Fabia Cardoso Sandrino, mãe de uma aluna, parabeniza o governo municipal pela iniciativa. “Sabemos da dificuldade em tempos de crise econômica da maioria das pessoas, infelizmente nem todo mundo pode comprar um óculos, e hoje estão recebendo gratuitamente, é muito importante”, disse Fabia.

A pequena Vanessa de Oliveira, de 6 anos, estava ansiosa para pegar seus óculos, a mãe Denir de Oliveira, falou da relevância da ação. “Ela fez o exame e agora está recebendo os óculos gratuitamente. Essa ação nos traz inúmeros benefícios, pois comprar um óculos não é barato”, agradece a mãe.