Número de salvamentos sobe quase 80% no litoral do Paraná

Corpo de Bombeiros fez 605 salvamentos no litoral do Paraná em 17 dias.



O Corpo de Bombeiros fez 605 salvamentos no litoral do Paraná em 17 dias - entre 21 de dezembro de 2017 e quarta-feira (4). Na Operação Verão anterior, no mesmo período, foram 342 casos - o que representa um aumento de 76.9% no número de situações.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (5). A quantidade de mortes por afogamento - duas - permaneceu o mesmo. Por outro lado, o número de queimados por águas-vivas ficou 13 vezes menor: entre 2016/2017, foram 5.378 feridos; entre 2017/2018, 392.

No ano passado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de queimaduras por águas-vivas foi tão grande por conta das correntes marítimas e das condições favoráveis para a reprodução.

Os bombeiros também divulgaram informações sobre crianças perdidas. Nesta temporada, foram 265 sumiços - um aumento de 76 casos em relação à Operação Verão anterior. A quantidade de advertências também subiu: de 8.556 para 13.434.

No litoral, nesta edição da Operação Verão, o Corpo de Bombeiros também deu mais orientações do que entre 2016/2017 - 3.032 banhistas foram instruídos a mais em comparação ao período anterior.

Informações G1