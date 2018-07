O Brasil está envelhecendo

Raquel, Davi e Delvio Kava, respectivamente mãe, filho e pai (Foto: Divulgação)

A população do país deverá crescer até 2047, quando chegará a 233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, ela cairá gradualmente, até os 228,3 milhões em 2060. Essas são algumas das informações da revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país, por sexo e idade, ano a ano, até 2060.

Em 2060, um quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos. Nesse mesmo ano, o país teria 67,2 indivíduos com menos de 15 e acima dos 65 anos para cada grupo de 100 pessoas em idade de trabalhar (15 a 64 anos).

Em relação à migração internacional, a projeção considerou a emigração da Venezuela para Roraima entre 2015 e 2022. Nesse período, migrariam para o estado cerca de 79,0 mil venezuelanos.

A revisão 2018 estendeu a Projeção da População para unidades da federação até 2060. Santa Catarina, que hoje tem a maior esperança de vida ao nascer para ambos os sexos (79,7 anos), deverá manter essa liderança até 2060, chegando aos 84,5 anos. No outro extremo, o Maranhão (71,1 anos) tem a menor esperança de vida ao nascer em 2018, condição que deverá ser ocupada pelo Piauí em 2060 (77,0 anos).

A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população brasileira, acompanha suas principais variáveis (fecundidade, mortalidade e migrações) e projeta o número de habitantes do Brasil e das 27 unidades da federação, ano a ano, de 2010 a 2060. Esse estudo demográfico é realizado em parceria com órgãos de planejamento de quase todos os estados brasileiros e segue as recomendações da Divisão de População das Nações Unidas. O material de apoio da Projeção da População 2018 está à direita desta página.

2060

Em 2060, população deverá voltar a patamar próximo ao de 2034. A população total projetada para o país em 2018 é de 208,5 milhões. Esse número crescerá até alcançar o máximo de 233,2 milhões em 2047. A partir desse ano, a população irá diminuir até atingir 228,3 milhões em 2060, nível equivalente ao de 2034 (228,4 milhões).

A taxa de fecundidade total (número médio de filhos por mulher) projetada para 2018 é de 1,77 filho por mulher, e deverá reduzir para 1,66 em 2060. A revisão 2018 mostrou que o envelhecimento do padrão da fecundidade é determinado pelo aumento na quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos e pela redução da participação de mulheres entre 15 e 24 anos na fecundidade em todas as grandes regiões do país.

MÃES

E essa projeção do IBGE se explica pelo fato de que muitas mulheres optam por terem filhos mais tarde, terem apenas um filho ou até mesmo há aquelas que escolhem não ter filhos.

Como é o caso da professora de Secretariado Executivo e diretora de Gabinete da Unicentro, Daniela Gardin, que tem 42 anos e não pretende ter filhos. Conforme ela explica, nos seus 25 anos mais ou menos ainda havia uma ‘certa’ vontade de ter filhos. “Antes de me casar, sempre tive na minha cabeça que mesmo que não me casasse, queria ter filhos, porque achava que o mundo precisava de novas pessoas.

Conforme o tempo vai passando e vamos amadurecendo, começamos ver o mundo como ele é, com todos os problemas de ecossistema, economia, e no Brasil principalmente que é um país onde não temos muita perspetiva de melhora, aí pensar em colocar uma criança nesse mundo foi saindo da nossa ideia.

Depois de casada, meu marido nunca escondeu que também não queria ter filhos, mas se eu quisesse, a gente teria sim. Aí quando a idade foi ‘dizendo’ que estava na hora, então eu realmente decidi que não teria mesmo, pois há também a questão de tempo.

Acho que toda criança merece tempo integral dos pais, ou de um ou de outro, e a minha profissão, minha área de trabalho não permitia isso, pois trabalho manhã, tarde e noite. Uma criança não merece ser colocada no mundo e não ter os pais com ele. Não quero que a minha correria do dia a dia reflita na vida de uma criança, criança merece conforto”, enaltece Daniela.

UM FILHO

Já Raquel Schiesler Kava do Nascimento, que teve apenas um filho aos seus 23 anos, conta que não pretende ter um segundo herdeiro. Na opinião dela, existem vários fatores para não ter mais que um filho, e dentre eles, está a questão financeira.

“Tendo somente um filho, acredito que podemos proporcionar melhor condição de vida a ele, educação, saúde e lazer. Eu e meu esposo trabalhamos e temos pouco tempo disponível. Se tivéssemos mais filhos, teríamos que trabalhar mais e consequentemente quem os criaria seriam as professoras da creche, como acontece em muitas famílias”, destaca Raquel.