O inverno mais rigoroso em 100 anos: só que não

Neve que deu o ar da graça, após 48 anos, em Guarapuava no inverno de 2013 (Foto: Alencar Souza/Reprodução)

Amanhã (21) o dia será marcado pelo início do inverno no hemisfério sul do planeta, marcado para as 7h07 (sem o horário de verão) e termina no dia 22 de setembro, com o equinócio da primavera. E sabia que o mais intenso deles foi no Paraná! Em 18 de julho de 1975, Guarapuava marcou -10°C.

No Brasil, esta estação é caracterizada pelas temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. As regiões sudeste e sul do país são as mais afetadas com características típicas do inverno, sendo o restante do Brasil marcado por temperaturas mais equilibradas, com pouca variação térmica.

E apesar da estação do ano remeter a frio intenso, o clima em Laranjeiras do Sul e região, pelo menos no início dessa parte do ano, não será tão gelado assim. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a mínima ficará perto dos 13°C até segunda-feira (25) e a máxima em 23°C até sábado (23), pois domingo (24) terá máxima de 14°C.

Inclusive, durante algum tempo, rolaram na internet informações dizendo que teríamos o inverno mais rigoroso em 100 anos. Porém, o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) desmentiu o boato dizendo que a grande maioria dos modelos de previsão de temperaturas para o inverno deste ano indicam condições dentro da normalidade, com algumas ondas de frio.

Em relação à chuva, o Simepar explica que a instabilidade ainda vai marcar presença no início da estação, já que o vento continuará a arrastar umidade do oceano. Segunda-feira verá as chuvas, que seguem até terça (26), fazerem a temperatura cair, com mínimas de 8°C.