OAB inaugura novo espaço do advogado no Fórum

Advogados se reuniram para a inauguração do novo espaço (Foto: Polliana Gurnaski)

Os advogados pertencentes a Subseção de Laranjeiras do Sul receberam um novo espaço no Fórum do município. Ontem (31), foi inaugurada a Sala dos Advogados Euclides Mezzomo.

De acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Laranjeiras do Sul, Dr Luiz Antonio de Souza, essa sala já existia, e agora a reinauguração é uma homenagem a Euclides, advogado que prestou brilhante serviço a essa Subseção, trabalhando também dativamente.

“Ele também sempre fez parte da diretoria, o novo mobiliário dessa sala é uma reivindicação desde o começo de nossa gestão, porque os advogados precisam de bom atendimento. Solicitamos essa estrutura à Seccional do Paraná e hoje está aqui o resultado”, destaca Dr Luiz.

HISTÓRIA EUCLIDES

Euclides nasceu em 11 de abril de 1945, natural de Caçador – SC. Exerceu cargo de suplente na Subseção de 2007 a 2009, de 2010 a 2012 e de 2016 a 2018 participou da comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Em 2005 ganhou o prêmio dos advogados jubilados por ser um dos ‘50 anos de OAB’ mais antiga ativa do Paraná.