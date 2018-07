Organização prevalece e suecos avançam na Copa contra a Suiça

O goleiro da Suiça assiste, embasbaco, a bola desviada entrar no gol (Foto: Reprodução/ZURAB KURTSIKIDZE (EFE)/El País)

A organização sueca prevaleceu mais uma vez.

Com uma das defesas mais sólidas da Copa do Mundo da Rússia, a Suécia travou o ataque suíço e contou com a sorte para vencer o bom goleiro Sommer e avançar para as quartas de final do torneio.

O meia Forsberg enfim apareceu de forma decisiva e limpou a defesa adversária aos 20 minutos do segundo tempo para abrir o placar. Seu chute da entrada da área saiu fraco, mas desviou em Akanji e tirou Sommer da jogada. O gol deu números finais à partida: 1x0.

De nada adiantaram as 11 cobranças de escanteio suíças e os seus 63% de posse de bola. A barreira sueca despachou quase todas as bolas lançadas para a área e, no único lance em que os zagueiros não resolveram, o goleiro Olsen segurou bola cabeceada por Seferovic aos 46 minutos do segundo tempo.

Os suecos agora esperam o resultado de Colômbia e Inglaterra para saber quem pegam na próxima fase.

Fonte: El País