Organizadores fazem hoje o lançamento da Festa em honra à Aparecida

Na noite desta quinta-feira (30), organizadores reúnem colaboradores, patrocinadores e a imprensa para o lançamento da 33ª edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontece no dia 12 de outubro, no Santuário em Laranjeiras do Sul. Na oportunidade serão anunciadas as comissões dos festeiros que estarão atuando no evento. Este ano a Festa ficará a cargo da equipe da Rádio Campo Aberto, comandada pelos radialistas Eleandro Rodrigues e Jair Couto.

No encontro de hoje, a coordenação apresentará a premiação da rifa que será de mais de R$ 40 mil em dinheiro e a venda das cartelas deve iniciar em breve. A programação religiosa terá início no dia 30 de setembro com a missa do envio. Na parte festiva, haverá a contribuição premiada com mais de R$ 40 mil em dinheiro, sendo R$ 25 mil para o primeiro prêmio. E um Bingão na parte da tarde com mais de R$ 5 mil em prêmios.

Além disso, serão definidos outros tópicos, como o valor do churrasco e a copa entre outras atividades pertinentes ao evento.