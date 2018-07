Palmeiras é um ótimo local para residir, afirmam moradores

A Arena sintética para futebol, que foi construída recentemente, deixa o bairro mais bonito e é um ótimo local para a prática de esportes (Foto: Assessoria)

O Jornal Correio do Povo traz uma novidade para você amigo leitor. A partir de hoje (21), semanalmente mostraremos os problemas, as boas ideias e histórias que fazem parte do dia a dia nos bairros de Laranjeiras do Sul e uma vez por mês, de municípios vizinhos.

O ‘Correio no Bairro’ tem como objetivo saber o que há de mais interessante e quais são as principais reivindicações da população nos bairros e com isso, ajudar os moradores a conhecerem melhor o lugar onde vivem.

Para dar início à nossa série, começamos o trabalho pela vila Palmeiras, do bairro Industrial, localizada às margens da BR 277, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, restaurantes, posto de combustível, hotel e supermercado.

Para a moradora Sirderleia dos Santos, que reside há mais de dez anos na vila, as ruas do local tem muito a desejar. “Faz tempo que moro aqui, e as ruas são bem precárias, as partes que tem asfalto, são cheios de buracos, parte é em calçamento e ainda tem estradas de chão, o que dificulta muito quando chove por exemplo”, cita a moradora.

Ainda de acordo com ela, o local não tem boa sinalização. “Olha, vocês podem notar que muitos cruzamentos aqui não tem nem placa de preferencial, é difícil para os motoristas e pode causar acidentes”, mostra Sinderleia.

PONTO FORTE

A moradora destaca ainda que como ponto forte, o bairro é bem tranquilo e bom para morar. “Antes o Palmeiras era super movimentado, era até perigoso, mas hoje, como moradora há vários anos, posso dizer que não tem perigo de residir aqui. Este local também é bom porque temos vários estabelecimentos comerciais próximos que facilitam nosso dia a dia para compras por exemplo”, finaliza.

Já a dona Dervina Aparecida Araújo, que mora no bairro há 40 anos, só tem a elogiar o local. “Eu amo morar aqui, sou vendedora e hoje tenho bar e loja. Fizeram posto de saúde, assim não precisamos nos deslocar, estão fazendo quadra de esporte para a criançada e ainda diz que vão fazer uma academia para ‘os mais velhos’. O que precisa aqui para ficar melhor, é uma farmácia”, enaltece dona Dervina.

PAVIMENTAÇÕES

Para alegria dos moradores do Palmeiras, a secretaria de Obras e Urbanismo, através do secretário Leoni Luiz Meletti, o Tilim, informa que hoje (21), acontece uma licitação para recape asfáltico que beneficia o loteamento da parte de trás do Posto Palmeiras, contemplando quase todas as ruas daquele local, com exceção da Faisão. Para as ruas do Jardim Iguaçu, já está tudo certo o processo licitatório e a empresa Itax deve começar as obras brevemente e consequentemente, as sinalizações serão adequadas.

ARENA

A Arena de futebol do Palmeiras, que mede 18x36 e tem R$350 mil em investimento, será inaugurada neste sábado (23), às 10 horas. O espaço é composto por campo de grama sintética, iluminação, arquibancada, vestiários e alambrados e serão utilizadas para treinamento da Escola de Futebol do Furacão.

MUNICÍPIOS

Nesta mesma linha, também faremos o Correio no Bairro em municípios vizinhos. Se você quer demonstrar algo importante em seu bairro, pode entrar em contato com a equipe do Jornal Correio pelo telefone 42 3635 -2944 que realizaremos a entrevista para publicação em nosso jornal.