Paraná: deputados derrubam veto contra reajuste salarial de servidores

Os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) decidiram derrubar o veto ao reajuste salarial de 2,76% para servidores de cinco órgãos do estado. A votação foi realizada no início da tarde desta segunda-feira (13).

Os projetos de lei que concedem o aumento a funcionários do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa.

Em nove de julho, o reajuste tinha sido aprovado pelos deputados em segunda discussão. No dia seguinte, a governadora Cida Borghetti (Progressistas) anunciou os vetos.

Cida propôs reajuste de 1% a servidores do Executivo, justificando que este é o índice possível indicado por técnicos da Secretaria da Fazenda - o mesmo valor que ela pediu aos demais órgãos.

Com a derrubada dos vetos, a governadora tem 48 horas, a partir do recebimento do resultado, para publicar no Diário Oficial. Governo do Paraná pede que Legislativo e Judiciário acompanhem reposição salarial de 1% em 2018

Poder Executivo

O reajuste proposto pelo Poder Executivo a seus servidores, de 1%, chegou a ser aprovado em primeira discussão pela Alep, mas recebeu emenda para chegar a 2,76% e voltou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

No dia 10 de julho, Cida Borghetti retirou o projeto de pauta, impedindo a votação em segunda discussão.

Com a retirada e com o recesso dos deputados, o projeto só deve ser novamente colocado em discussão após as eleições de outubro, segundo a governadora.

Atualmente, são 310 mil servidores pertencentes ao Executivo - entre ativos, aposentados e pensionistas. A folha mensal de pagamento é de R$ 1,7 bilhão, segundo o administração estadual.

Fonte: G1.