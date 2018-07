Paraná é o 4º que mais contratou no 1º semestre

Setor de serviços liderou o ranking de contratações nacionais (Foto: Divulgação)

Os índices de contratações na Cantuquiriguaçu estão preocupantes. Considerado o carro-chefe da economia da região, a Agropecuária fechou 155 postos de trabalho em junho, ante 81 em maio. Os números são ainda mais preocupantes em Pinhão. No último mês, o município demitiu 167 vezes no setor.

Em contrapartida, Catanduvas contratou por seis vezes e liderou o ranking da agropecuária. O Comércio também não foi bem. 107 vagas de trabalho foram fechadas na Cantu, Quedas (-61) e Laranjeiras do Sul (-58) lideraram o deficit.

A Construção Civil foi a modalidade que melhor se apresentou, com 103 novas contratações. Foz do Jordão e Guaraniaçu, com 25 e 24 vagas, respectivamente, ‘puxaram’ a lista. Confira os números gerais no ranking:

Município Extrativa mineral Ind de transform. Const. Civil Comércio Serviços Adm Pública Agropecuária Total Campo Bonito 0 -1 4 -6 2 0 0 -1 Candói -1 4 2 -14 21 0 -38 -26 Cantagalo 0 -33 -2 2 -10 0 3 -40 Catanduvas 0 -45 5 9 -7 0 6 -32 Diamante do Sul 0 0 0 4 1 0 4 9 Espigão Alto do Iguaçu 0 2 0 1 4 0 -8 -1 Foz do Jordão 0 -5 25 -8 2 0 0 14 Goioxim 0 -10 0 -2 2 0 -8 -18 Guaraniaçu 0 12 24 1 5 24 -3 63 Ibema 0 26 -6 2 -7 0 1 16 Laranjeiras do Sul 0 39 17 -58 58 -1 -8 47 Marquinho 0 -2 0 3 3 0 -2 2 Nova Laranjeiras 0 -6 3 -7 6 0 -1 -5 Pinhão 0 -3 18 -18 8 1 -167 -161 Porto Barreiro 0 0 2 3 -3 0 -1 1 Quedas do Iguaçu -2 94 14 -61 -11 0 -7 27 Reserva do Iguaçu 0 -6 0 6 1 0 5 6 Rio Bonito do Iguaçu 0 8 -7 13 -4 -2 -2 6 Três Barras do Paraná 0 -11 4 23 1 -8 -5 4 Virmond 0 10 0 0 3 0 -5 8 Total -3 73 103 -107 75 14 -236 -81

O ESTADO FOI BEM

A nível estadual, o Paraná ocupa o quarto lugar no ranking nacional de geração de empregos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Cadeg) divulgados neste mês pelo Ministério do Trabalho.

No primeiro semestre de 2018 foram criadas 32030 vagas no estado, o que coloca o Paraná atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

Em comparação com o primeiro semestre de 2017, o Paraná apresentou um aumento de 32%. “Este foi o melhor resultado dos últimos quatro anos”, disse o secretário especial de Trabalho e Relações com a Comunidade, Paulo Rossi. Segundo ele, os dados do acumulado de 2018 mostram uma tendência de crescimento do mercado de trabalho do Paraná, e também para uma recuperação da economia do estado, tendo em vista a crise vivida no país.

Entre os setores que mais contrataram entre janeiro e junho de 2018, estão o setor de Serviços, que teve um saldo positivo de 22570 postos de trabalho, seguido pela Indústria de Transformação com 9030 (positivo).

GREVE

O desempenho do mês de junho apresentou uma queda nas contratações no Brasil, o saldo do país foi de 661 vagas fechadas. O Paraná, seguindo a tendência brasileira, também fechou o mês com um saldo negativo (-6009). Os setores que mais contribuíram com esta queda foram o Comércio, que teve um saldo negativo de 2264, seguido pela Indústria, com fechamento de 2209 postos de trabalho.

“Ja era esperada uma retração no saldo de empregos formais no mês de junho, pois nos últimos anos esse período vem apresentando uma desaceleração perante os meses anteriores, e muito também pelos reflexos da greve dos caminhoneiros”, explica Alexandre Chaves, economista do Observatório do Trabalho. Segundo o economista, foi notável a queda na Indústria Têxtil e Comércio Varejista, áreas que se apoiam no transporte rodoviário no Paraná.

De acordo com o secretário Paulo Rossi, a prova dos reflexos da greve no Brasil é a previsão do crescimento do PIB brasileiro antes projetado pelo Fundo Monatário Internacional (FMI) em 2.3% e agora é de 1.8%.

A atividade que mais contratou em junho foi o abate de suínos, aves e pequenos animais, com um saldo de 354. Os estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que possuem economias semelhantes ao Paraná, também apresentaram quedas no mês de junho, contabilizando saldos negativos de 4020 e 6521, respectivamente.