Paraná: primeiro debate de TV entre candidatos ao governo será amanhã

Seis dos dez candidatos ao governo do Paraná participam amanhã (16) do primeiro debate de TV nas eleições deste ano. A Band é a primeira emissora a promover o confronto das propostas para a gestão estadual. O critério de participação é a presença de candidatos que estão em coligações com representação de, pelo menos, cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme prevê a lei eleitoral.

Os seis candidatos que se enquadram na regra e confirmaram presença são: a governadora Cida Borghetti (PP); o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT); o deputado federal João Arruda (MDB); o advogado Ogier Buchi (PSL); o servidor público Professor Luiz Piva (Psol); e o deputado estadual Ratinho Junior (PSD). A mediação será do jornalista Douglas Santucci. Segundo ele, as regras estabelecidas nesta semana em reunião com os candidatos procuram favorecer um debate espontâneo.

Regras

Nas rodadas de perguntas, cada candidato escolhe livremente quem vai responder. Douglas Santucci diz que uma novidade no debate deste ano é a autorização para que os candidatos tenham em mãos equipamentos eletrônicos, além dos papéis que sempre costumam acompanhar os participantes.

O debate está marcado para começar às 22 horas desta quinta-feira e deve durar duas horas e meia. A transmissão será feita simultaneamente pela Band TV em Curitiba, pelas rádios BandNews Fm Curitiba, Maringá e Paranaguá, pelo Paraná Portal e pelas TVs Maringá e Tarobá Cascavel e Londrina.