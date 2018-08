Paraná registra dez mortes por gripe em uma semana

Os sintomas da gripe (Foto: Divulgação)

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou dez mortes de gripe no intervalo de uma semana no Paraná, conforme o último boletim divulgado nesta semana. Com as confirmações de mais estes casos, agora o estado já contabiliza 87 mortes por gripe somente neste ano.

O número é 163% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 33 óbitos, segundo a Sesa.

MUNICÍPIOS

Pinhão e Foz do Iguaçu, tiveram duas mortes confirmadas. Já as cidades de Araucária, Cascavel, Cianorte, Nove Esperança, Prudentópolis e Turvo, registraram uma morte.

Os municípios com o maior número de casos fatais da doença neste ano são Curitiba, com 13 mortes, Londrina, com 11, e Foz do Iguaçu, com sete óbitos.

Do total de 87 mortes no ano, 43 são pelo vírus da influenza A(H3), 39 são pelo vírus A(H1N1), 17 pela influenza B e outras 39, segundo a Sesa, ocorreram por pacientes contaminados por vírus de influenza A não subtipado.

A 5ª Regional de Saúde, que abrange a maioria dos municípios da Cantuquiriguaçu, tem 12 casos notificados e nove óbitos.

Principais sintomas

Febre repentina;

Tosse;

Dor de garganta;

Dor de cabeça;

Dores musculares;

Dores nas articulações;

Dores nas costas;

Falta de ar, cansaço;

Calafrio.

Medidas de prevenção

Lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão;

Evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar;

Manter os ambientes arejados, com portas e janelas abertas.