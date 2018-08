Paraná registra recorde de suicídios; são pelo menos dois casos por dia

Os casos de suicídio atingiram um nível recorde no país. De acordo com informações do Ministério da Saúde, em 2016 (último ano com dados disponíveis) foram registrados 11.433 óbitos por “lesões autoprovocadas intencionalmente”, como consta na Classificação internacional de doenças (CID-10). Isso dá uma média de 31 mortes por dia e aponta para o recorde da série histórica iniciada em 1979.

Apenas no Paraná, as informações do Datasus (uma espécie de banco de dados do Ministério da Saúde) revelam 768 casos no último ano, com dois registros por dia, em média. Desde 1979, um total de 20.910 paranaenses deram cabo à própria vida, o equivalente a 7,9% dos 263.462 óbitos por lesões autoprovocadas verificados em todo o país nesses 38 anos.

O número de óbitos até chegou a cair em anos recentes no estado, como 2014 (-4,72%) e 2010 (-10,45%). Mas em 2015 e 2016 registraram avanços importantes, de 15,18% e 6,52%.

NACIONAL

Já no Brasil como um todo, o crescimento nos últimos dois anos da análise foi de 4,93% e 2,28%, respectivamente, sendo que desde 2003 o número de suicídios tem crescido ano a ano. Enquanto a última redução, verificada em 2002, foi de apenas 0,16% (7.726 ocorrências contra 7.738 em 2001), a queda mais significativa e recente ocorreu em 1999 (-6,57%).