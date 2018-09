Paraná tem nova Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Com o objetivo de coordenar, fiscalizar e assegurar a implantação de políticas públicas específicas, o Paraná tem agora a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Quem assume a função de secretário especial é José Maria Alves Pereira, que há 34 anos trabalha nesta área. "É uma medida importante, que amplia o foco do Estado neste público", afirma a governadora Cida Borghetti.

De acordo com o secretário especial, o Estado tem mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência. "Nós trabalharemos em parceria com as prefeituras para garantir que estas pessoas tenham uma vida digna, para que conheçam seus direitos e que eles sejam cumpridos. Vamos priorizar também a inclusão social desta população", destacou.

A secretaria especial não acarretará nenhum novo custo aos cofres públicos, já que vai substituir a Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos. Além disso, agrega a equipe da Coordenação da Política da Pessoa com Deficiência (CPCD), antes vinculada à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.

"A transformação de uma coordenação em secretária especial mostra o olhar humano e o respeito do Governo do Paraná às pessoas com deficiência. Queremos buscar qualidade de vida para as pessoas que precisam e mostrar que todos devem ter os mesmos diretos", disse Zé Maria.

CURRÍCULO

Formado em Administração de Empresas e Comércio Exterior, José Maria Alves Pereira (Zé Maria) trabalhou por mais de 30 anos como voluntário na Escola de Educação Especial Primavera, que atende crianças e adolescentes com deficiência intelectual.

Neste período foi presidente e conselheiro da instituição. Em 2004 foi eleito vereador de Curitiba pela primeira vez e teve três mandatos consecutivos, sempre dedicado à garantia dos direitos das Pessoas com Deficiência.