Passo Liso na rota de recuperação das estradas

A prefeitura de Laranjeiras do Sul, através da secretaria de Viação, vem readequando centenas de quilômetros de estradas rurais do município. Conforme o secretário da pasta, Odilon Cunha, desde julho, o trabalho está sendo feito na região do Passo Liso, envolvendo as comunidades de Linha Cordeiro, Linha Valério, Linha Pechinski, Criciúma, Linha Divino e Remechelo.

“A recuperação das estradas rurais tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e o acesso de veículos, e consequentemente o transporte escolar, da safra e produção leiteira do nosso município. Estamos trabalhando diariamente, no sentido de oferecer condições aos produtores para que tenham segurança e conforto para trafegarem”, destaca o prefeito Berto Silva.

EXTENSÃO

Para o secretário Odilon, a recuperação das estradas do interior é sempre uma prioridade, pois estas vias são de extrema importância para o tráfego dos moradores do interior do município e também para o escoamento da produção. “A secretaria segue trabalhando na manutenção e recuperação das estradas. Nós sabemos da extrema importância destas vias para o escoamento da produção e por isso montamos duas equipes que estão trabalhando incansavelmente para recuperar o mais rápido possível as condições destas vias”, afirma Odilon.

CRONOGRAMA

De acordo com a secretaria de Comunicação da prefeitura, com a conclusão dos trabalhos na região do Passo Liso, as equipes vão se deslocar para outras regiões. Uma equipe estará nas comunidades do KM 127, 130, Vila Rural, Assentamento 8 de Junho, Toca do Leão, Nova Colonia e Vila Becker. A segunda equipe, estará na região do Barro Preto, Vera Cruz, KM 8, Assentamento 8 de Junho e Rio Anteiro.

Depois os trabalhos serão realizados na região do Alto São João, Linha São José, Linha Riqueta, Gavião e Campo Mendes. A outra equipe estará na região do Rio Laranjeiras, Xagu dos Marianos, Vila Somensi e Torre da Telepar.

DEMAIS COMUNIDADES

Equipe 1 – Colonia Santo Antonio, Munhuque, Colonia União, Piovesan, Carlotto e Rincão Grande;

Equipe 2 – Faxinal Grande, Flor do Pinho, São Pedro do Interior e Herval Grande;

Equipe 1 – Alto Alegre, Campo Verde e Rio do Tigre.